花蓮縣政府近年陸續在引進智慧停車系統，承包縣內停車收費的業者，近日更在南濱路段設置智慧停車柱，讓停放車輛能在離開當下完成繳費，無需再赴超商及指定收費區，幅增添繳費便利性。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府近年陸續在引進智慧停車系統，承包縣內停車收費的業者，近日更在南濱路段設置智慧停車柱，讓停放車輛能在離開當下完成繳費，無需再赴超商及指定收費區，幅增添繳費便利性。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府近年陸續在引進智慧停車系統，承包縣內停車收費的業者，近日更在南濱路段設置智慧停車柱，讓停放車輛能在離開當下完成繳費，無需再赴超商及指定收費區，幅增添繳費便利性。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府近年陸續在市區引進智慧停車系統，減少民眾找車位時間，承包縣府停車收費的業者則在南濱路段設立54支智慧停車柱，即時建立車輛停靠資料，提升開單準確性，並在柱上提供繳費條碼，讓車主直接能於線上多元繳款，大幅增添繳費便利性，更有民眾開完笑說，這套系統完全能避免忘記繳費的困擾。

縣府建設處近年在市區停車格建置智慧停車及導引系統，透過停車動態專用電子資訊看板(CMS)、花蓮交通e點通網站跟Line官方帳號，即時提供路邊收費停車格及路外公私有停車場，共約2000個停車格位數資訊，讓民眾即知旅程目的地周邊剩餘空位車格，減少繞行尋找車位時間。

建設處為讓民眾停車更便捷，請承包縣內停車收費的業者提出智慧停車方案，嘗試在193縣南濱路段成立智慧示範區，在54個停車格旁設立智慧停車柱，採雙AI車牌辨識系統，提升停放車輛的辨識及清晰度，透過每5分鐘自動偵測及照相，即時建立車輛停靠的數據資料並傳送後台，增添系統開立繳費單準確性，再藉由QRCODE連結繳費平台，提供民眾多元繳費方式。

初次使用智慧停車柱繳費的林姓民眾說，過去在市區停車多為紙本的繳費單，時常收進包包後忘記繳錢，往往都是收到通知才知道已逾期，不過智慧停車柱旁邊有提供條碼掃描付費，離開時便直接在線上繳費，相當方便，大幅降低常忘記繳費的困擾。

曾在外縣市使用智慧停車柱的徐姓民眾認為，花蓮能引進這項智慧停車系統，不僅大幅增加繳費的便利性，下雨天更不用特別到指定繳費處繳費，掃完條碼在車上便能透過線上即時付款，希望未來能在市區廣設。

由於智慧停車柱曾引發民眾質疑功能與設備有異，認為縣府圖利廠商，對此，建設處長鄧子榆強調，停車柱的設置、規格與相關費用皆由業者自行吸收，縣府沒有提供任何經費，且該智慧系統符合合約內容，並達到便利民眾的需求。

業者則說，智慧停車柱自2月16日正式上路迄今，已服務逾700車次，如示範區未來達到一定成效，將在市區其他地方增設智慧停車柱，擴大鄉親更智慧、友善及方便的停車環境。