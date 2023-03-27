「金曲歌王」蕭敬騰近幾年積極在大陸發展，除了頻頻登上各大綜藝節目外，也在當地投資飲料店店與乾拌麵，事業蒸蒸日上。豈料，近日卻傳出在高雄開設的飲料店無預警倒閉7間，令外界好奇到底老蕭的手搖飲味道如何，知名實況主「Toyz」（劉偉健）去年曾經親自朝聖，並與其他明星開的手搖飲做比較與排名。

Toyz親跑五家明星網紅開的飲料店，其中包括周杰倫、陳建州、丫頭(詹子晴)、蕭敬騰與滴妹，Toyz在老蕭的店裡點了芝士霜降皇極烏龍，不但稱讚飲料杯很有質感，「喝起來挺順的，奶蓋鹹味和紅茶甜味混在一起，就是一杯挺好喝的紅茶。」頻頻讚美老蕭，「阿騰真有你的，你還是改賣喝的好了，賣吃的就算了，不要糾結跟執著」。

Toyz親自評比五家飲料店。(影片來源/Toyz Youtube)

隨後，他喝了珍珠奶茶，評價奶味足夠，茶味剛好，珍珠不會太硬，整體而言，蕭敬騰的手搖飲店「水平還算不錯」。在5間明星飲料店中，排行第3，輸給冠亞軍網紅滴妹、天王周杰倫，但贏過女星丫頭、男星陳建州的手搖店。

關於老蕭台灣分店陸續倒閉原因，蕭敬騰經紀人Summer近日透露，「台灣很多店因為疫情租約等原因，陸續遷址或配合重新升級。而蕭敬騰的飲料店在海外展店非常順利，因此合作夥伴便提出經營建議，以海外拓點為主，從手搖飲品牌升級和產品更新兩大面向執行。」