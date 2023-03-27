亞大附醫放腫科主任王博民指出，經標靶、免疫、放射治療成功先將腫瘤由近20公分大縮小至14公分左右，以利手術切除。（潘虹恩攝）

51歲B肝帶原者吳先生長期飲酒，去年8月發現體重3個月內爆瘦10公斤，就醫檢查左肝長出近20公分巨型腫瘤，甚至壓迫肝門靜脈無法手術，醫療團隊採「四箭療法」成功將腫瘤縮小再一舉完成切肝手術，讓吳先生重獲新生，27日舉辦記者會分享經驗並一同慶祝。

亞大附醫放腫科主任王博民指出，考量該患者肝腫瘤過於巨大，「四箭療法」是指肝癌患者透過標靶藥物先控制病情，並搭配免疫治療、「好神刀」放射治療及切肝手術等3種合併療法，前3者先讓肝腫瘤在4周密集治療後，迅速從20公分縮小到14公分，達到安全範圍，再由一般外科團隊接手治療。

亞大附醫一般外科主任葉俊杰說， 該患者肝臟周遭血液循環旺盛，且腫瘤嚴重壓迫到雙側肝門靜脈，進行手術出血量會很大且可能無法切除乾淨；近年免疫療法及精準放療技術大躍進，讓腫瘤縮小到安全手術的範圍，對病人治療會有較好結果。

亞大附醫肝膽腸胃科主治醫師許樹湖指出，吳姓患者體內左肝腫瘤長了近20公分大，占據正常肝臟約75％。肝癌最直接的治療是標靶治療，因為過去化學治療對治療肝癌效果不佳，而後研究發現免疫治療可以增強免疫力協助毒殺肝癌細胞，比標靶治療更好，這2個治療加起來效果大很多。

吳先生說，他從國中開始喝酒，長期下來每天至少喝3瓶啤酒，去年發現便當吃一半就吃不下，且體重不斷降低，就醫檢查才發現長了巨型腫瘤，「當下就慌了，不知道該怎麼辦」；目前他已戒除吸菸飲酒習慣，希望藉由本身案例呼籲民眾務必定期健康檢查。

3位醫師提醒，民眾若有B肝、C肝病史，且出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就得提高警覺。若發現癌症找上門，民眾也不用過於恐慌，醫療技術日新月異，治療方法也愈來愈多，只要願意配合醫師建議，都有機會戰勝病魔，重獲新生。

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