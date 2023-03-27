漢來大飯店提高競爭門檻並持續優化服務，建構「金鑰匙」與「英式管家」兩大國際奢華酒店服務標竿認證團隊，不僅吸納疫後大量高端商務客來台，同時也蘊釀10月即將開幕的台北漢來軟實力。4月1日起高雄漢來飯店率先同業推出「尊享管家親子專屬住房專案」，提供高端套房以及親子家庭房配置專屬管家服務，打造客製化尊榮住房享受。

遵照英式管家專業講究以及延續「漢來式感動服務」精神，漢來飯店除了高端套房安排貼身管家之外，此次為了要打造親子家庭非凡的體驗，凡入住「尊享管家親子專屬住房專案」亞灣家庭房，適用3人或4人入住，專案價9,300元起，每房皆派任通過英式管家認證的同仁提供專業管家服務，最特別的是每位管家都是訓練有素的說故事高手，精選適齡童書讓小賓客與父母共渡難忘伴讀時光，還幫小賓客準備專屬沐浴用品與漱洗用具等。

專案另提供自助式早餐、代客泊車、夜床模式服務，以及露天游泳池與日式三溫暖等享用，只要賓客下塌飯店開始即由專屬管家接手服務，包括推拉行李、開箱行李整理衣物等，為大小賓客營造歡樂愉悅的旅程。

漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹表示，專業英式管家透過生活品味，服務禮儀、料理美學、名酒鑑賞與安全特勤等專業知識訓練，展現服務的細膩度與精緻度。入住「尊享管家親子專屬住房專案」擁有客製化的個人體驗，不論是慶生安排、旅程規劃、或者餐廳代訂等， 均可交付管家完成。榮獲無數服務評鑑冠軍榮耀的漢來飯店，堅持每一次接待就是要超越顧客期待。此次親子家庭房結合英式管家即彰顯五星飯店服務的極致化，也希望透過管家服務讓家庭同遊假期留下珍貴回憶。

漢來飯店「尊享管家親子專屬」住房專案亞灣家庭房9,300起，內含每房專屬管家（服務時間早上7點至晚上10點）、 家事服務：行李衣物開箱整理、擦鞋服務、開夜床。客製服務：提供30分鐘親子導讀時光（需預約） 、代客泊車、定時定點交通接駁服務、12歲以下孩童入住提供專屬備品。服務諮詢：購物指引、旅遊規劃等。完成管家服務問卷，下載H’S APP可獲得100點。mini bar免費、迎賓水果。