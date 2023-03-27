富達表示，近周整體股票型基金轉為買超，單周買超26.2億美元，但各類股票基金流向大不同，其中國際股票基金連二周賣超，單周賣超5.1億美元；美股轉為賣超，單周賣超17.4億美元；歐洲連二周賣超，單周賣超13.4億美元；中國基金連四周買超，單周買超27.8億美元。

在產業型類股資金流向部分，富達說，科技類股基金連五周買超，單週買超9.0億美元，為各產業之冠；金融類股轉為買超，單周買超7.2億美元；健康醫療類股連九周賣超，單周賣超7,207萬美元。

債券資金流向來看，富達指出，整體債市連二周賣超，單周賣超11.8億美元；非投資等級債基金已連二周賣超，單周賣超35.5億美元，其中美國和歐洲非投資等級債都連二周賣超，單周賣超分別是21.1億美元、5.3億美元，而亞洲非投資等級債更連七周賣超，單周賣超1.7億美元。新興市場債券基金，不管是美元債或本地債也都是賣超，分別賣超13.8億美元、4.4億美元。