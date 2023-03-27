一名女網友發文說她的媳婦日前要求產後住月子中心，還要求她付全額費用共47萬，她哀求媳婦能否補貼12萬就好，媳婦說如果不能全出，孩子就要從母姓，媳婦也不會帶孩子回婆家，讓她相當為難，甚至想要向娘家借錢給媳婦，崩潰發文「我該去借錢嗎？」引起網友熱議。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她的兒子結婚後不與她同住，媳婦平時與她沒什麼接觸，媳婦的預產期在下個月，媳婦曾在懷孕初期就表明不回回婆家做月子、也不要她幫忙，但媳婦最近又與娘家鬧翻，她因此建議媳婦找月嫂或是住月子中心，稱可以幫忙補貼一點，但日前媳婦向她開口討47萬。

該女網友說，媳婦直接要求她付月子中心整個月的錢，但她說先前因為幫忙兒子結婚，身上還有房貸，可用的現金不多，實在拿不出47萬，與媳婦商量能否拿12萬就好，對方拒絕說孩子是她的孫子，沒理由讓媳婦出錢，還說如果她不能全出，以後孩子就從母姓，也不會抱回來給她看。

該女網友說本來想向娘家借錢給媳婦，但被丈夫阻止，她為此發文問「我該聽我老公的話給12萬就好？還是要瞞著他偷偷去借錢給我媳婦？」其他網友留言「關你們什麼事，他們生小孩都成年了為什麼要這樣補貼他們」、「留著自己養老比較實在，全付了可能也見不到孫子」、「媳婦脾氣那麼硬難怪連娘家的家人都不想幫」、「就看妳自己的選擇，但是我一分都不會給」。