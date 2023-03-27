嘉義市政府為歡慶兒童節，將3月27日至31日訂為「嘉義兒童周」，主推4大主題活動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為歡慶兒童節，將3月27日至31日訂為「嘉義兒童周」，主推4大主題活動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為歡慶兒童節，將3月27日至31日訂為「嘉義兒童周」，主推4大主題活動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

一年一度兒童節即將到來，嘉義市政府為歡慶兒童節，將3月27日至31日訂為「嘉義兒童周」，除學校自行安排各項慶祝活動外，市府也特別規畫「樂學習、遊戲趣、愛閱讀、好健康」等活動，在為期一周的兒童周裡，讓學童享有作業減量、延長下課時間、閱讀活動和各校精心製作的營養特餐，提前度過快樂又開心的兒童節。

市府教育處長林立生表示，今年為歡慶兒童節，特別推4大活動，其中「樂學習」主推兒童周期間作業減量，讓孩子可以有更多空白學習的機會和時間，「遊戲趣」主要是配合學校各項慶祝活動，各校可彈性調整活動當天第2節及第3節課程時間，讓下課時間延長20分鐘，充分運用大下課時間，讓孩子盡情享受難得的玩樂時間，充分進行戶外活動。

「愛閱讀」部分，林立生說，為鼓勵學生養成閱讀習慣，結合閱讀活動，鼓勵學生借閱書籍，將統計3月27日起至4月14日學生累積借閱冊數，每校借閱冊數累計前30名學生即可參加精美禮物抽獎，抽獎結果會在4月18日閱讀表揚活動當天公告在教育處網站及教育處臉書粉絲團，至於「好健康」就是各國小午餐會推出兒童節特餐，透過營養師們精心設計及把關後，讓學童吃得開心也兼顧營養均衡。

林立生說，除市府規畫的兒童周活動外，嘉義市各國小也都舉辦精采且具意義的活動來慶祝兒童節，如崇文國小「兒童幫助兒童行動方案」、世賢國小「三好兒童 歡樂天天」、民族國小「好兒童讚出來～惜物感恩愛家園」及僑平國小「允文允武GREAT好兒童」等，讓今年嘉義市的兒童節充滿健康及活力。

嘉義市長黃敏惠表示，4月4日兒童節是專屬於孩子的節日，期待透過今年兒童周活動，讓孩子不僅能理解兒童節的意義，瞭解兒童應有的權利、義務與角色，也透過行動讓這個世界更美好。