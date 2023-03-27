國家實驗研究院長林法正（最前方中間者）在國網雲端資料中心動土儀式前先祭拜求工程順利。（程炳璋攝）

國科會國網中心在南科設立南部首座「國網雲端資料中心」，27日動土，2025年啟用，除了有戰略考量，未來南部可望因此受惠提升網速。台南市長黃偉哲盼台南成亞太雲端服務中心。

台灣多家大型網路資料中心總部幾乎都在北部，一旦發生戰爭、災害受損，易造成全台網路斷線，國科會構想南部首座資料中心計畫應運而生，除了增加備援兼平衡南北數位差距。

這座「國網雲端資料中心」位在南科管理局旁，以前瞻計畫提報核准，耗資6.2億元，整棟為5樓綠能建築，有800個櫃位空間可提供放置伺服器與儲存設備，平時可作5G網路信息交換與整合，另提供國際海底電纜業者多一處接點。

國網中心表示，台灣周遭有30條國際海底電纜經過，僅12條登陸接線台灣，南部成立大型資料中心，可積極吸引更多海纜公司登陸。

國網中心27日舉辦動土儀式，預計2025年完工啟用，未來南部數位電信業者可牽線到南科，不需再牽到台北，成本降低且網速提升，都可令民眾受惠，陸續已有業者詢問合作。

黃偉哲表示，台灣南北存在硬體落差，許多固網、數據、無線電、網路服務的業者都期盼國網雲端資料中心完工，未來提供南台灣更好網路服務。

國家實驗研究院長林法正指出，台灣是國際資料傳輸的重要匯集節點，有難以取代的優勢，南部成立國網雲端資料中心，期待更多海纜連接到台灣，打造台灣成為亞太網路樞紐目標，有利完備台灣通訊網路架構，保障台灣網路的備援能力。