74歲的許冠傑是許多香港人心目中的歌王，發出過多數歌曲皆是親自作詞作曲，內容從道出打工族的無奈到男女間的愛情應有盡有，1992年在《許冠傑光榮引退匯群星》更被封為「歌神」，但近期他在街頭舉辦記者會宣布將在紅館舉辦演唱會，沒想到卻遭網友狠酸「沒錢養老才出來唱」對此，香港65歲知名音樂人向雪懷發文替許冠傑抱不平「無知真的很可怕」。

許冠傑2月中在街頭開記者會，宣布4月將在紅館舉辦演唱會，照片中可見，今年已經74歲的許冠傑穿著黑色背心與同色皮褲，頭上再搭配一頂貝雷帽，帶來一首首經典歌曲，整體狀態看起來相當好，當天也吸引不少媒體粉絲到場支持，不過，記者會結束後，有部分網友直酸「許冠傑肯定是沒錢養老，否則不會七十多歲還出來賺錢」、「沒有社保跟退休金，七十幾歲還要出來賺錢」。

對此，香港知名音樂人向雪懷忍不住發文反擊「無知又自認為聰明是最可憐的」他表示，許冠傑是比張學友更資深的歌神，連張學友見到他都需畢恭畢敬，在歌壇地位輩分極高「如今能請到許冠傑復出真的很不容易，現在如果不是真材實料，誰敢一把吉他自彈自唱」大讚許冠傑才是真正的音樂人。

香港歌神許冠傑被酸民酸沒錢養老，向雪懷發文反擊。（圖／擷取自向雪懷微博）

事實上，許冠傑在粵語歌壇有相當高的地位，亦有「歌神」、「香港流行樂壇鼻祖」及「香港流行音樂祖師」等稱號，除音樂外他也跨足戲劇，更是當時票房保證，作品包括《鬼馬雙星》、《天才與白痴》、《半斤八兩》、《最佳拍檔》等，另外，他領銜主演的電影在11年期間更拿下8次年度票房冠軍，該紀錄至今無人突破。