美系外資表示，在最近對於車用行業的調查，已經建議tier 1汽車客戶開始減少訂單投放，故汽車半成品供應商的價格壓力，且大陸的汽車研究團隊也均發現汽車供應商(汽車半成品、通用汽車零部件、電池、鋁件等)都感受到定價壓力，故整體來說，汽車半成品在訂單和定價方面面臨下修風險。

美系外資表示，儘管技術性的通貨緊縮有可能會刺激需求，但這將導致汽車半成品供應鏈的利潤率壓力很大。根據針對車用供應鏈調查顯示，大陸吉利汽車正大幅削減HUD(平視顯示器)訂單，且寶馬(BMW)也大幅減少了大陸市場的訂單。不僅如此，供應商最近也反應，安森美半導體正在審查其庫存水平是否有來自客戶的重複下單(Over Booking)。儘管過去18個月汽車MOSFET(金氧半場效電晶體)一直短缺，但現階段已呈現供應緩解，加上恩智浦和英飛凌先前有將車用IGBT(絕緣柵雙極電晶體)價格上調，也預計第二季會發生降價動作。不僅如此，汽車PMIC業者開始關注降低產品價格的壓力。

美系外資表示，大陸汽車供應鏈的細分市場價格競爭似乎從3月初開始，現在看到更多的訂單削減和價格壓力。就相關個股來說，穩懋、矽力*-KY、ASMP(香港)減碼評等；合晶、新唐、嘉興斯達半導體中立評等；京元電子、瑞昱加碼評等。