曾拍過偶像劇《流星花園I2》、《愛情兩好三壞》等作品的導演麥大傑驚傳26日過世,享壽66歲,噩耗傳出後,讓圈內友人悲慟不已,「偶像劇教母」柴智屏與藝人郎祖筠都在臉書發文悲痛哀悼。「麥導」麥大傑的兒子27日下午也在爸爸的臉書證實:「爸爸在3/26 早上9:23 離開我們了。」

麥大傑的兒子在文中表示,一家人都很不捨、難過,但爸爸在數天前有說:「總是往好處想 Always look at the bright side.」,「爸爸一直都是樂觀善良的人,麻煩各位感到難過或失落的時候,想起爸爸那句話,一切都會沒事的。雖然我們不能再見到他,但他會在我們的回憶和心裡永遠留存,現在應該跟老天爺拍片去了」。

他並表示,家人已決定不辦家祭公祭,但為爸爸設立了靈堂,親朋好友想來拜訪的,從3/28(二)開始(期限今後會公佈)可以到台北市「憶芯閣會館」(地址:台北市中山區民權東路二段135巷12號1樓A8區)跟他打聲招呼。

麥大傑出生於越南西貢(現胡志明市),越戰期間移居香港,後來到台灣攻讀美術系,之後與日籍妻子及一對兒女定居台灣。他曾執導過《流星花園2》、《愛情兩好三壞》、《又見一簾幽夢》等作品,他曾透露,自己於70年代自師大美術系畢業後,每月往返香港台灣,「當時我到香港拍戲,人家說我是台灣導演;到台灣拍戲時,別人稱我香港導演;到中國拍片時,大家則難以辨別我的身份,我便戲稱自己是地球人。」