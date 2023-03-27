曾拍過偶像劇《流星花園I2》、《愛情兩好三壞》等作品的導演麥大傑驚傳26日過世，享壽66歲，噩耗傳出後，讓圈內友人悲慟不已，「偶像劇教母」柴智屏與藝人郎祖筠都在臉書發文悲痛哀悼。「麥導」麥大傑的兒子27日下午也在爸爸的臉書證實：「爸爸在3／26 早上9：23 離開我們了。」

麥大傑的兒子在文中表示，一家人都很不捨、難過，但爸爸在數天前有說：「總是往好處想 Always look at the bright side.」，「爸爸一直都是樂觀善良的人，麻煩各位感到難過或失落的時候，想起爸爸那句話，一切都會沒事的。雖然我們不能再見到他，但他會在我們的回憶和心裡永遠留存，現在應該跟老天爺拍片去了」。

他並表示，家人已決定不辦家祭公祭，但為爸爸設立了靈堂，親朋好友想來拜訪的，從3／28（二）開始（期限今後會公佈）可以到台北市「憶芯閣會館」（地址：台北市中山區民權東路二段135巷12號1樓A8區）跟他打聲招呼。

麥大傑出生於越南西貢（現胡志明市），越戰期間移居香港，後來到台灣攻讀美術系，之後與日籍妻子及一對兒女定居台灣。他曾執導過《流星花園2》、《愛情兩好三壞》、《又見一簾幽夢》等作品，他曾透露，自己於70年代自師大美術系畢業後，每月往返香港台灣，「當時我到香港拍戲，人家說我是台灣導演；到台灣拍戲時，別人稱我香港導演；到中國拍片時，大家則難以辨別我的身份，我便戲稱自己是地球人。」