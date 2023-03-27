杭州亞運將於9月登場，中華奧會考察團先行到當地場勘，6天行程中共看了28個場館、36個項目，讓教練團、後勤團隊、媒體都能提前了解場館配置及交通等狀況，為接下來亞運做最後備戰。中華奧會副主席暨代表團總領隊蔡家福特別提到台灣與杭州直航問題，若兩岸屆時能恢復直航，將能讓選手免於舟車勞頓。
受到疫情影響，許多過去能夠直航的點都取消，這次考察團來到杭州是先飛到上海再轉車，通勤約3個多小時才抵達杭州，這次考察行程中除了場勘多種運動場館，也到了亞運村看選手住宿環境。
這次亞運除了在杭州外，還有寧波、金華、紹興、溫州、潮州等5地，場館分布範圍十分廣大，像是跆拳道及角力將在位在臨安體育文化會展中心體育館舉行，由於場館距離亞運村約64公里，後勤團隊決定場館在附近設立中繼站，讓隔天需要出賽的選手先行入住，獲得更充足的休息。
蔡家福笑說，這次考察從抵達隔天起展開，可說是「鐵人行程」，他提到，這次教練團、後勤人員、媒體到場館參訪，了解進出動線、場館特性，都做了很詳細的紀錄，這些考察內容回去做整理後，相信對選手賽前準備、場地適應會有很大幫助，對選手爭取佳績也是利多。
不過這次參訪團因為兩岸航點受到疫情影響，須先飛到上海再轉車，蔡家福認為，若屆時兩岸航點能陸續恢復直航，對代表團而言是一大利多，將免於舟車勞頓之苦。
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