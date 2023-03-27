韓國天團BIGBANG前成員勝利2019年因《Burning Sun》事件宣布退團，隨後又坐牢到今年2月才出獄，而他僅出獄1個月就被發現與緋聞女友劉惠媛飛往泰國，更被爆出仍有進出夜店的習慣，而近日再被網友目擊現蹤香港。

勝利2019年在夜店《Burning Sun》事件爆出性醜聞，同年宣布退出演藝圈，隨後也因相關罪嫌被判處1年1個月有期徒刑，直到今年2月11日才出獄。不過，他出獄後仍受到許多關注，日前才爆出不改上夜店的習慣，還親自邀請藝人一同參與，更被發現與女友現身泰國參加婚禮。

有網友昨（26）日在小紅書貼出多張照片，表示目擊到疑似勝利的人現蹤香港瑰麗酒店，當時對方迎面走來，一開始還未注意到，但後來發現後試著上前要求合照，勝利則以「不方便」為由拒絕，但該名網友也提到有被詢問「從哪裡來？」此外，從照片中也可看見勝利身旁跟著一名女子，但該名女子帶著口罩，無法確認是否為外界所傳的緋聞女友。