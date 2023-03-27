台新夢想家4月1、2日主場迎戰台北富邦勇士與高雄17直播鋼鐵人，兩場賽事門票皆於預售階段皆被搶購一空，2日對決鋼鐵人之賽事更於開賣1分鐘即完售！當周台新夢想家將與亞太區最大潮流商品交易平台「Novelship」推出「Dreamers KeYi Novelship 夢想狂潮 #那麼炫」專屬主題周！期待以線上線下虛實整合的方式，將籃球鬥牛、滑板、街舞和饒舌等街頭文化以不同的形式呈現給現場的熱血球迷們！

本次台新夢想家主題週合作夥伴「專業鑑定時尚潮流平台 Novelship」是亞太地區領先專業鑑定時尚潮流平台，匯聚來自世界各地的獨家潮流球鞋、服飾與收藏品，提供各式令人夢寐以求的獨特商品，堅持專業鑑定服務與透明化自由市場報/出價機制，保證 100% 正品商品，打造最值得信賴的購買/販售體驗。

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兩日賽事中，入場即可獲得Novelship限定摺扇與貼紙，凡參與「Novelship X 夢想預言家」活動，預測夢想家第一位上籃成功者將有機會獲得Novelship網站購物金！當天只要成功註冊Novelship平台會員，即有機會抽中潮鞋、品牌帆布袋等驚喜好禮！遊戲互動區也設有多項互動遊戲，只要闖關成功即可獲得本場限定的潮流小禮物，更會邀請Formosa Sexy女孩們至品牌攤位與球迷近距離互動！另外，參與中場三分球大賽獲勝者還可獲得價值新台幣6000元以上的球鞋！

除此之外，夢想主場將會設有夢想潮流展覽區，不僅會展示總經理韓駿鎧、球員林俊吉、簡浩之籃球客製鞋，更會簡述其生涯特殊時刻，讓球迷在體驗互動遊戲、之餘，能從不同角度更加認識球員！

台新夢想家將於4月1日下午2點30分迎戰台北富邦勇士，翌日同一時間再次碰頭高雄17直播鋼鐵人，近期將陸續曝光主場周之活動細節與參與辦法，請球迷鎖定台新夢想家官方粉絲團以獲取更多資訊！