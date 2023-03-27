國道1號楠梓岡山路段正值木棉花期，近日花朵卻遭砍除，近日有民眾提出疑慮，高公局表示，由於花朵掉落後有行車打滑之虞，且棉絮易引發過敏、行車視線不佳及種子飛散等，因此摘除晚花及蒴果，並非大量砍除及強剪枝條。

近日有民眾反映國道1號高速公路南下350至352公里的路段旁的邊坡，也就是在岡山到楠梓之間，有木棉花正值木棉花期，卻遭砍除花朵。 高公局回應，該路段自農曆過年已開花，目前已過花況高峰期，開始結果，目前所看見的是晚花，晚花掉落後清理不易，有行車打滑之虞；且為預防棉絮飄散容易引發敏感族過敏、行車視線不佳及種子飛散至鄰近農田造成小苗大量生長覆蓋作物等問題，故摘除木棉蒴果晚花，局部修剪突出路肩及影響全樹冠的枝條，儘量保留原有樹型並非強剪。

高公局表示，目前摘除晚花及蒴果後，新芽尚在萌發，造成民眾視線錯覺，誤認大量砍除及強剪枝條，非屬事實，敬請諒查。

高公局一併說明，目前該路段雙向開放路肩，作業時間及空間有限，故處理效率低，造成視線誤會經常性施工。