尷尬了！川普造勢狂酸佛州州長 突然一片死寂

美國前總統川普正在爭取黨內提名，每當造勢集會時，通常總是鼓譟不已的群眾周六卻在他大酸黨內可能的對手佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），模仿對方眼中帶淚，要求他在2018年的州長選戰中給予支持時，卻被潑了冷水。

據《紐約郵報》（New York Post）26日報導，川普在面對支持者時回憶說，當時迪尚特極力要求他支持，並模仿了這位佛州州長懇求的聲音說，「先生，要是你支持我，我就會贏。拜託、拜託，先生，支持我。」

不過，頓時全場陷入死寂，支持者並沒有像他攻擊希拉蕊（Hillary Clinton），或是德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）般，發出震耳欲聾的歡呼聲，反倒是異常安靜。事實上，在整場造勢活動中，只有當川普停止攻擊迪尚特時，支持者才恢復正常，大聲嘶吼歡呼。

2024年美國將舉行總統大選，而川普和迪尚特可望在共和黨內初選中交鋒，如今川普和迪尚特在造勢活動中，不時彼此較勁互酸。