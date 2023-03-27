高雄左營蓮池潭旁龜山腳下26日舉行「見城之道」竣工啟用典禮，高雄市長陳其邁偕同文化部長史哲，在地方民代等貴賓陪同下，踏上跨越300年歷史時光的見學之道，一同見證左營舊城縫合大小龜山的第一哩路，這條文化廊道可遠眺整座蓮池潭，未來將成為高雄文化觀光上一大亮點。典禮上高市府與文化部更進一步宣布縫合舊城最重要的「南門賦歸」計畫啟動。

「見城之道」的竣工，縫合了自1930年代因開闢道路被切開的龜山。(高雄市文化局提供)

文化部長史哲致詞時表示，見城計畫始於2016年，共提出5大方案，26項子計畫，總計20億元預算經費。市府團隊幾年內積極完成通水、西門遺址及城門遺構的再現、北門彩繪的修復，以及去年3月動工1年期間即完成的東門段見城之道，接續將進行的南門見城之道，不僅將縫合大小龜山，也將連結孤懸的南門及西門遺址公園。史哲強調，見城之道的關鍵是其後與住家圍牆合一的城牆，「這座城牆是臺灣歷史的縮影，也是高雄發展的見證」，文化部一定會繼續大力支持，期盼讓城牆早日重建天日，成為國家級重要地標。

見城之道將成為左營舊城見學之道。(高雄市文化局提供)

陳其邁市長表示，今年三月初前往日本參訪時看到受到地震毀損的熊本城，在修復時搭設「特別見學通路」景觀廊道，讓民眾見到古城的破損與修復的歷程，現在高雄終於也有了屬於自己的見城之道。歷史現場的重建，不只是重建現場、記憶，更是重建左營人的感情。陳其邁也強調，目前見城之道的啟用只是第一階段，接著將啟動「南門賦歸」的計畫，藉由南門圓環的路型改善，不僅將左營舊城的城牆重新串接，更改善南門圓環的交通問題。

陳其邁與地方民代等貴賓自拍合影。(高雄市文化局提供)

文化局王文翠局長表示，見城之道設計上顏色、量體、高度等與周遭地景融合，更考量交通安全讓跨越勝利路段拉高到6米高。更是個考量歷史文化、觀光交通使用、水土樹木保持，克服重重困難的工程，不僅解決觀光客自海光停車場跨越勝利路安全的問題，蓮池潭這個高雄重點觀光區域有了一條領先全台的歷史見學步道。

見城之道設計上顏色、量體、高度等與周遭地景融合，更考量交通安全讓跨越勝利路段拉高到6米高。(高雄市文化局提供)

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清表示，在地的耆老覺得非常的高興，左營這個靈龜又活起來，讓左營的舊聚落跟新社區把它做一個連結起來。典禮上的立法委員劉世芳表示，藉由見城之道，讓大家看見左營的歷史深度，也讓左營發展越來越好。立法委員許智傑表示，左營區跟鳳山區是兄弟區，期望能夠重建左營與鳳山的歷史連結。

見城之道掛起喜慶紅燈籠，沿著古城牆體驗台灣第一石城的雄偉與歷史的痕跡。(高雄市文化局提供)

高雄市政府指出，左營舊城是台灣現今保存最完整的古城，自2016年起高雄啟動左營舊城「見城計畫」，是全國重要的再造歷史現場旗艦計畫之一，這次竣工的「見城之道」，縫合了自1930年代因開闢道路被切開的龜山，也修補了龜山被勝利路切斷身首分離的風水。路線由見城館開始，往北沿著舊城牆穿越樹林及停車場，跨越勝利路，連接大小龜山既有步道，銜接至北門，總長約770公尺。在歷經7年陸續完成護城河通水、見城館設置、見城大戲、修復東、西、北門段城牆、西門遺址公園等各項重要工作等重大基礎建設，左營舊城已經成為高雄重要歷史教育與體驗的重要場域。