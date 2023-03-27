2024大選逼近，外傳國民黨討論兩岸論述時，擬訴求九二共識就是中華民國，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬27日指出，顯示過去國民黨稱九二共識是「一中各表」是自欺欺人，若前總統馬英九赴陸時不敢說出這套論述，就是白搭；民進黨立委許智傑也說，請國民黨把兩岸論述說清楚講明白，不要用九二共識來呼嚨。

鄭運鵬在臉書指出，過去國民黨自稱九二共識就是一中各表，根本是自欺欺人，如各界長久所疑慮，大陸沒有各表，只有一個中國原則，只有國民黨方單方面的各表，顯示這就是自表，沒有各表。

鄭運鵬說，蔡英文總統訪美、宏都拉斯斷交和馬英九前總統訪陸等3件事情同時發生，顯然國民黨造成很大的輿論壓力，必須要把中國以斷交作為威脅台灣的手段這件事，做相當的立場表達，所以才要回頭檢討國民黨黨綱中的「九二共識」，轉向放棄一中各表，強調中華民國。

鄭運鵬認為，馬英九如果在訪陸行程中，如果不敢在中華人民共和國的領土內講出「九二共識就是中華民國」這套論述，那國民黨這一套變陣就是白搭，是只敢在國內選舉自欺欺人的說法，反而更顯示了「九二共識」在國內圖窮匕現的困局；祝福馬英九訪中順利平安，也不要忘了國民黨對他的期待。

此外，許智傑指出，中華民國是主權獨立的國家，若國民黨主張九二共識就是中華民國，是認為兩岸是一邊一國，他要請國民黨說清楚講明白，不要用九二共識呼嚨，為避免跟中共混淆，他建議國民黨和民進黨一樣，直接說中華民國台灣，台灣未來更可以獲得世界的認同。