品冠日前飛往沙巴土立（Tulid）愛心探訪。（馬來西亞世界宣明會）

品冠日前飛往沙巴土立（Tulid）愛心探訪。（馬來西亞世界宣明會）

品冠今年受馬來西亞世界宣明會的邀請，擔任大馬今年飢餓三十愛心大使。品冠這次前往沙巴土立（Tulid）愛心探訪，在當地探訪村民耕種農作物情形時，他親自體驗採收薑、油棕果實。當天採收的油棕果實一顆重量就重達25至30公斤重，品冠在現場想舉起其中一顆油棕，因為初次嘗試體驗加上油棕太重，所以舉不太起來，惹得大家哄堂大笑。

在村落活動中心時，品冠與超過上百位的小朋友互動玩遊戲，透過遊戲中邊玩邊教導他們正確刷牙的觀念與重要性，這次還有帶吉他跟小朋友們一起彈唱馬來民歌〈Rasa Sayang〉以及〈刷牙歌〉，小朋友清亮的歌聲，加上天真的笑容，模樣相當可愛，品冠說：「這個年紀的小孩其實一定要讓他們覺得有趣，他們才聽的進去，給他們一點歡樂或是一起玩，他們就會開心回應或是面帶笑容，會讓我感到非常欣慰。」

此行從沙巴市區到村落車程需要長達4個多小時，且村莊附近的道路坑洞泥土較多，道路顛簸都是泥土路，車子一經過，塵土飛揚，完全看不清前面的道路，相當危險。讓人了解到生活在那邊的居民，平時的對外交通是多麼的不便。此外由於當地居民習慣使用馬來文對話為主，品冠已經有一陣子比較少用馬來文進行溝通對話，笑言這一次探訪把20年來的馬來文都補上了。

品冠熱心支持、響應人道救援工作，也十分關心和倡導兒童與青少年的權利，曾在2007年出任過新加坡飢餓30的愛心大使，這次能在自己的家鄉大馬擔任愛心大使，讓品冠感到很榮幸又能盡自己的一份心意，「這項活動追求的目標非常觸動我的心。我相信我們可以一起合作幫助面對貧窮和飢餓的孩童跨越挑戰，擁有一個不一樣的未来，配合活動讓更多人關注影響孩童的議題」。

這次探訪主要需要體驗當地較窮困地區居民的平日生活日常，讓品冠有很大的感觸，要好好珍惜我們現在自己所擁有的，同時並舉例若我們每天省下喝一杯咖啡或飲料的一些錢錢，就有機會能協助去助養孩童，邀請大家一起加入公益的行列。馬來西亞的飢餓三十活動將於8月13日在沙亞南美拉華蒂室内體育館舉辦飢餓30倒數活動，目前已經開放報名，他也將到場一起參與。