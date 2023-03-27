根據美國官方商品期貨交易委員會（CFTC）最新統計，截至3月21日那周，這種使用高槓桿基金的日圓空頭累積水位，已來到自去年6月以來最高。在瑞士政府無法徹底讓市場相信，瑞士信貸銀行危機已完全解除之下，日圓上周在3月的升值幅度已擴大至4%。

這些避險基金已開始在賭聯準會日後還會繼續升息，故美元有機會走強，日圓自然就會轉弱。不過，在資金移往債市的同時，公債殖利率下滑，日幣也一度變強。高盛臆測，相信極短的時間內會出現逆轉。

由於投資人對美國經濟前景堪慮，亞洲匯市27日早盤中，美元小貶約0.07%，兌日圓匯價在130.51與131.04之間游移。摩根士丹利預估，日圓會升值近120，全球經濟成長受阻時，避險資產大受市場歡迎。

匯銀人士認為，3月10日發生矽谷銀行倒閉事件之後，美國經濟結構真正受影響的程度，可能還要幾周時間才可顯現。故在等候的時期，做空日圓似乎是比較合宜的操作方式。