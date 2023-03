路透社報導,根據這份法律文件,名為「言論自由愛好者」(FreeSpeechEnthusiast)的用戶,將推特用來在線上運作的原始碼「多個片段」公布在微軟(Microsoft)軟體開發平台GitHub上。

Github表示,他們在推特的要求下,已於24日將原始碼撤下。

根據這份24日的法律文件,推特要求美國加州北區聯邦地區法院(U.S. District Court for the Northern District of California)下令,要Github提供與用戶名稱為「言論自由愛好者」有關的「所有辨識資訊」。

Github並未立即回應路透社置評請求,說明公司是否已提供這類資訊;Github也沒有說明推特的原始碼被公開了多久。

推特同樣沒有立即回應置評的要求。

這個消息最早是由「紐約時報」(The New York Times)所披露。