大陸物業管理股下跌，第一服務控股跌13.21％，佳源服務跌8.64％，佳兆業美好跌4.89％。

大陸房地產股下跌，遠洋集團跌5.38％，禹洲集團跌5.36％，合景泰富跌3.95％。

醫藥股上漲，康龍化成漲5.87％，泰格醫藥漲5.5％，金斯瑞生物科技漲4.44％。

美團跌4.35％，從全年來看，2022年美團實現營收人民幣（下同）2,199.5億元，年增22.8％；年內虧損66.9億元，較上年同期收窄71.6％；調整後經調溢利為28.3億元，扭虧為盈。需要注意的是，此次美團首次在公告中披露平台使用者數減少的情況。2022全年，美團交易使用者數量為6.78億，比2021年少了1,260萬，較為上年同期下降1.8％；活躍商家數量為930萬，年增5.1％。

小米跌3.05％，小米集團2022年財報顯示，去年該集團總收入達到2,800.44億元，年減14.7％，經調整淨利潤達到85.18億元，年減61.4％。