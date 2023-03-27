由金球獎最佳音樂及喜劇電視劇《亞特蘭大》（Atlanta）導演唐納葛洛佛（Donald Glover）執導的驚悚影集《嗡嗡作響》（Swarm），嘲諷年輕世代追星迷惘，深入探討好萊塢娛樂產業文化，請來知名歌手怪奇比莉（Billie Eilish）及將在五月上映的《小美人魚》的小美人魚海莉貝莉（Halle Bailey）親姊克蘿伊貝莉（Chloe Bailey）客串演出。

今年滿21歲的怪奇比莉近年橫掃音樂獎季各項獎項，也是葛萊美最年輕的獲獎歌手，今年將觸角延及小螢幕，此次在嘲諷追星文化的驚悚影集《嗡嗡作響》（Swarm）中，怪奇比莉出演邪教教主，網友直呼「猜不到！」。導演找來獲獎無數的怪奇比莉為好萊塢娛樂產業背書更添說服力，讓觀眾戲裡戲外真假分不清楚，精彩演技讓影評人大讚演歌雙棲沒問題。

海莉貝莉（Halle Bailey）及克蘿伊貝莉（Chloe Bailey）成近年大勢「姊妹檔」，兩位皆為音樂人出身的姊妹檔以「Chloe x Halle」走跳音樂圈，以2015年的專輯入圍葛萊美最佳新人，妹妹海莉的新作《小美人魚》因選角爭議未上映先掀起國內外話題，姊姊克蘿伊繼續朝演技派邁進，此次攜怪奇比莉在小螢幕大放異彩。