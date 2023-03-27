波士頓紅襪不僅以美國波士頓為根據地，還想把波士頓（Boston）據為己有，紅襪球團甚至提出申請「波士頓」作為商標。根據《波士頓先鋒報》報導，這份申請確有其事，不過這是以大聯盟的名義提出申請的，並不是紅襪球團的要求，紅襪老闆亨利（John Henry）聲明這是大聯盟的片面作為。

「大聯盟在3月17日發起、自行送出了3支球隊的商標申請，這是大聯盟的行為，不是紅襪。今日在我方的要求下，大聯盟同意撤回申請，他們的本意只是要保護球團使用這個名稱，而不是獨佔或禁止給別人使用城市名稱。」

如果申請通過，球團商品就可以拿城市名稱做為註冊商標，另外兩支「被申請」的球隊為休士頓太空人、西雅圖水手。《波士頓先鋒報》還引用波士頓大學法學院的教授來斥責這種行為，「政府應該嚴正駁回他們的要求，波士頓這個字擁有幾千萬種意義，不是只代表棒球隊。」

波士頓紅襪隊成軍於1901年，最初名為「波士頓美國人」，他們是100多年來都沒有換過城市的棒球名門。

紅襪老闆亨利2019年也幹過相同的事，他持有的英超足球隊利物浦（Liverpool FC）向英國政府提出商標申請，想要註冊「利物浦」，他們的用意是防止其他人隨意在商品掛著利物浦名稱來牟利。利物浦畢竟是英國城市的名稱（第5大都會區），該申請遭到智產部門駁回，球團貪婪的行徑還激怒了自家球迷與利物浦市長。