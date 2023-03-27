新冠肺炎「輕症免隔離通報」新制實施滿1周，國內今天新增50例本土中重症，無境外移入，另確診個案中新增21人病歿。疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，新制實施7天以來，平均每天新增95例，和過去一個月的平均數相比降低2成，顯示疫情仍在趨緩階段。

羅一鈞表示，今天新增本土個案數為新制上路以來最低，研判屬於假日效應，醫療院所未開診，可能因此延遲到今天通報，並反映在明天的數字上。

輕症免隔離通報新制上路第一周，羅一鈞分析，中重症個案累計668例，包括667例本土和1例境外；平均每天新增95例，和過去一個月中重症平均數（每天119例）相比，降低約2成，顯示疫情仍在趨緩階段。

另外，輕症免通報隔離新制上路後，仍有7天的輕症「通報緩衝期」，昨天（26）是緩衝期最後一日，補通報個案數已經歸零。據統計，3月20日至26日期間，國內輕症補通報個案累計3025例。

隨著疫情持續穩定，各醫療院所專責病床數亦持續下調。羅一鈞說明，上周已調整專責病床開設率上限，由5％降為4％，並放寬專責病房收治條件，亦可收治非新冠的一般感染症病人；專責病床數從3月初的4759床，逐漸下降到目前的3317床。

指揮中心統計，國內專責和負壓病床總床數為4252床，其中空床佔3066床，空床率為72.1％。羅一鈞指出，本周三醫療應變組會議將再行討論，是否持續調整專責病床開設比率。