再過幾天3月就結束了，《搜狐網》命理專欄分享，雙魚座、水瓶座、摩羯座和金牛座在接下來的4月份桃花運最旺，不但和前任重新有了聯繫，對方希望能和你復合，身邊也出現許多追求者，讓你能從中挑選最合適的戀愛對象。

▎第一名：雙魚座

雙魚座對感情有非常美好的期待，對於自己的生活也很認真負責。在4月份，雙魚座會延續從年初就開始旺盛的桃花運，不但有前任回頭想求復合，身邊也會出現各式各樣的追求者。

▎第二名：水瓶座

水瓶座的個性非常理性冷靜，面對感情時，內心也不會有太大的波瀾，因此之前都一直保持著單身的狀態。到了4月後，水瓶座的桃花運逐漸回升，和之前的舊愛重新有了聯絡，新的追求者也對你百依百順。

▎第三名：摩羯座

摩羯座之前在感情上沒什麼好消息，就算擺脫單身，和另一半相處也不太順利，不過4月份之後，摩羯座的前任會突然回頭求復合，同時湧現許多追求者，讓你擁有夢寐以求的美好愛情。

▎第四名：金牛座

金牛座的個性較為保守，常常放不下過去的感情，而無法打開心門接受新戀情，到了4月份，金牛座的桃花運非常不錯，建議你與其活在過去，不如敞開心胸，重新迎接新的生活與感情。