澳洲金融科技公司緯度集團（Latitude Group Holdings Ltd）周一表示，在16日發生的一起大規模網路攻擊，有790萬個澳洲和紐西蘭駕照資料被盜。

據路透社報導，除了790萬個駕照號碼被盜外，這家澳洲金融科技公司還發現約5萬3000個護照號碼、2005年以後的610萬項資料，以及逾100名客戶的月度財務報表被盜。

總部位於墨爾本的緯度集團表示，被盜身份證件的客戶將獲得補償。緯度集團首席執行長德費爾（Ahmed Fahour）在一份聲明中說，「我們正在修補受攻擊影響的網絡平台，將在未來幾天恢復運營時，實施額外的安全監控。」

緯度集團股價下跌2.5％至1.18澳元，該自16日發生網攻事件以來，股價已下跌約2.1％。

過去幾個月，澳洲幾家公司也相繼傳出網絡攻擊事件，專家表示，這是由於該國網絡安全行業人手不足所致。去年，澳洲一些大公司也傳出數據洩露事件，促使當局加大力度加強網絡安全並實施更嚴格的數據共享規則，以防未來再發生相關意外。