大陸大學對台招生將於本周五（3月31日）截止，今年由於北京清華給了20個名額，有不少台生也躍躍欲試；不過有過來人表示，往年北京大學跟北京清華要4科57、58才比較穩。另外有台生某科成績未達標但想「闖闖看」，老台生表示，現在都是系統篩選，若沒過標根本連填都不能填。

近日兩岸直航點恢復至10個，移動成本大幅降低；加上陸方對台生頻頻釋出善意，有台生想要趕在大陸大學對台招生報名截止之前，了解赴陸就學資訊。

過去大陸大學對台招生都是各招各的，去年起一律改成每年3月1日至3月31日報名，可填6個志願；4月1日至5月14日是各校面試時間；5月15日公布預錄取名單，考生須於5月15日至19日確認錄取結果。

今年不少頂尖陸校開出的招生名額是20人起跳，像北京清華就給了20個名額，南京大學開出60個名額，廈門大學70個名額、鄭州大學更開到90個名額。詳見https：／／www.gatzs.com.cn／z／tw／getYxxxZsjzList.action

有台生4科55級分想要拚拚看北京清華大學，不過老台生表示，當個夢幻志願也可以，但根據以往經驗，北京大學跟北京清華要57、58級分才比較穩，除非藝術類科系看作品，且這也是極少數的例子。

另有台生某科成績跟校方要求差了1級分，或是校方要求數A成績但只考了數B，不知是否可以「闖闖看」？老台生表示，現在都是系統篩選，若沒過標根本連填都不能填。