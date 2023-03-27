縣府去年首發敬老禮金1萬元，嘉惠2193位因入籍時間門檻無法領敬老福利津貼的長輩，縣長楊文科衡量縣府財政，決定維持排富續發，從4月1日起到9月30日受理申請。

楊文科呼籲符合資格的長輩們收到通知後，備妥相關資料至戶籍地所在的鄉鎮市公所申請，已領取敬老福利津貼者，不重複發給。

社會處說明，今年敬老禮金發放對象的三要件為，一、今年年滿65歲，二、民國94年8月1日以後設籍新竹縣，三、截至申請日當日已持續設籍滿10年者。若去年已申請並審核通過的長輩，可免重新申請。

另外，最近1年內居住國內未滿183日、現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者，也不能領取敬老禮金。

敬老禮金設有排富條款如下：一、110年個人綜合所得總額超過50萬元，二、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元，三、領有軍公教退休金，四、領有老農（漁）福利津貼，五、領有榮民就養給與。

社會處提醒新申請的長輩，請務必在期限內檢附申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本正面、個人所得證明、財產清單及其他證明文件，向戶籍地的鄉鎮市公所提出申請。

社會處指出，為加速發放時程，將分2批發放，去年申請已通過審核者與4月1日至6月30日提出申請並審核通過者，將於7月中發放。

7月1日至9月30日提出申請並審核通過者，將於11月中發放。如有疑問，可洽詢各公所或社會處老人福利科。