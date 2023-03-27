因應畢業季到來，明新科技大學30日在校內宗山樓及明學樓前廣場，舉辦2023校園徵才就業博覽會，將有台積電等142家廠商現場徵才，提供近2萬個職缺供畢業生與求職民眾應徵。

主辦的諮商輔導暨職涯發展中心表示，因應疫情解封，今年校園徵才博覽會擴大辦理，除了多家知名半導體廠商外，並有餐飲旅館、文教、長照、運動健身、零售及物流等大廠，也積極加入徵才。

台積電因營運擴充需求，釋出最多職缺，預計招募逾千人，當天並有緯創資通等20家廠商舉辦企業說明會，介紹公司營運現況與發展，讓求職者認識徵才公司。

現場將設142個攤位，總計提供近2萬個工作機會，其中以工程機電類的工程師職缺數最多，休閒、餐飲、旅宿及零售等服務業職缺則大幅增加，工作機會變多。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在校內「賈桃樂學習主題館」分館，也會提供職涯諮詢、模擬面試等服務。

明新科大外籍生人數，連續4年全國第一，這場校園徵才將有台積電等78家廠商會錄用外籍生，希望在校園裡招募到更多跨國優秀人才。

另外，當天也與青創基地合作，特別邀請14位明新科大的創業校友設攤，有返鄉創業把磚廠變身文創商品的玉龍龍積木磚等青創業者，展示創業歷程與成果，讓有創業夢想的青年朋友前往互動，汲取經驗。

明新科大表示，這場校園徵才博覽會，提供人才媒合最佳契機，歡迎應屆畢業生與有求職需求的社會大眾參加，勇於嘗試、累積面試經驗。