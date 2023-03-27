正所謂清明時節雨紛粉，雨水也代表「財水」，命理專家小孟老師指出，若想求財不妨保握清明節的大好時機，此時效果最好，並且點名12生肖只要在家中指定位置擺放紅包、錢母，有望爽賺一整年。

小孟老師在臉書粉專發文指出，要想求財不妨選在清明節，才能發揮最大功效，建議在4月5日當天上午9：00～11：00以及下午3：00～5：00兩個時段，準備666元或888元的紅包，並在紅包上畫一個太陽，再把紅包放在不同位置當錢母，接著放置7天後再存進銀行戶頭，就能發財。

【12生肖清明節開運紅包擺放位置】

鼠：放廚房米甕下或廚櫃。（老鼠愛吃米糧）

牛：床下。（牛屬於地）

虎：玄觀或門口右邊。（右白虎）

兔：書櫃或衣櫃最裡層。（狡兔三窟，洞穴）

龍：放櫃子最上方。（飛龍在天）

蛇：流理台下方。（蛇喜潮濕）

馬：窗戶下方。（馬喜好奔跑，窗戶能看見奔跑）

羊：放在角落。（羊喜愛低調）

猴：木櫃裡。（猴爬樹）

雞：家裡紅色地墊下。（雞披彩衣喜歡鮮艷）

狗：客聽桌下。（狗顧家）

豬：放冰箱下。（豬愛吃食物）