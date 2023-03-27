空軍將與水交社晴空藝術節同步舉辦「直上晴空-空軍第一戰術戰鬥機聯隊特展」。（洪榮志攝）

去年短短4天即締造3.7萬人次參觀的台南市水交社晴空藝術節，今年將於4月1日至4日在南區水交社文化園區熱鬧登場，除帶來超過50場親子活動及23場藝術手作體驗外，空軍也將同步辦理「直上晴空－空軍第一戰術戰鬥機聯隊特展」，歡迎全台民眾把握兒童、清明連假，一起前來水交社創造歡樂的美好眷村記憶。

市府文化局表示，台南市在兒童節的重要活動「水交社晴空藝術節」已經邁入第4屆，今年推出9大主題活動、晴空搖擺舞會、文創手作、兒童市集及藝文展覽等，搭配晴空護照享限定活動及超多優惠，還有FOCA福爾摩沙馬戲團、小青蛙劇團、11組街頭藝人不斷電演出，更有球池、樂高、氣墊樂園、吉祥物見面會、瘋狂泡沫趴、小兵日記體驗營、旗袍體驗、驚奇博物館行動列車特展、織物文創展等，逾50項親子共創體驗。

市長黃偉哲認為，台南有2座「護國神山」，一座是空軍第一戰術戰鬥機聯隊，捍衛台灣領空，另一座是大家熟知的南科園區，攸關世界經濟產業鏈。水交社除了有晴空藝術節，讓大小朋友在兒童節開心同樂外，同時也舉辦「直上晴空」特展，讓參觀民眾都能夠了解第一戰術戰鬥機聯隊的歷史，以及過去捍衛領空做出的卓越貢獻，希望能進一步增進民眾對空軍的認同與支持。

文化局說，活動期間，民眾只要在「晴空護照」集滿AIR臺南館、歷史館、展演館共3枚印章後，到服務檯執行貼文分享任務，即可換取古早味飛機轉台抽獎機會，憑護照更可享有山線博物館門票加購優惠，暢遊山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區，詳細資訊可至水交社文化園區官方網路或粉絲專頁查詢。