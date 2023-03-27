受國內缺蛋影響，不只雞蛋價格創歷史高價，鴨蛋產地價為每台斤48元，批發價則為每台斤55－60元（會因市場因素不同而調整），同為歷史高價。蛋商公會指出，受飼料價格、禽流感與氣候因素等影響，加上近期民眾以鴨蛋替補雞蛋的需求越來越大，清明節後鴨蛋將大缺，預計4月下旬將討論鴨蛋是否漲價。

據國內在養家禽統計顯示，國內蛋雞約3000多萬隻，蛋鴨約200多萬隻，鴨蛋總量只佔雞蛋的8％，而蛋鴨每日平均要吃150克的飼料，成本比蛋雞100－110克來得多，加上鴨蛋是季節性的爆發需求，尤其端午節需求會增加數倍，有業者提醒，若以鴨蛋替代雞蛋比例過高，勢必在端午節前造成鴨蛋大缺。

屏東縣蛋類商業同業公會總幹事許源吉表示，國內每年端午節平均使用的鴨蛋量約10萬顆，當中幾乎都是加工使用，現階段確實受鴨蛋的替代效應影響，而且對鴨蛋的需求也有明顯增長，清明節後將出現鴨蛋的缺口，但具體缺多少還要看每家業者的統計。

許源吉指出，為了以價制量，預計4月下旬的蛋價評議委員會鴨蛋會將討論鴨蛋是否再漲價，預期會再漲2元。

農委會日前已表示，國內鴨蛋大多以皮蛋、鹹鴨蛋等加工品用蛋為主，目前有200多萬隻蛋鴨投入生產，日產量達7萬7400公斤，產量穩定未受影響，加上加工用蛋為全年生產、倉儲，季節旺期才銷售的產銷特性，將會加強調度以穩定供應端午節鹹鴨蛋的需求。