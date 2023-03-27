行政院27日下午舉行「溫暖及時－疫後特別預算啟動」記者會，內政部表示，疫後特別預算立法院已三讀通過，其中「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」經政院開會審查通過，預計6月開放線上與臨櫃申請，經審核通過後，將一次撥付3萬元支持金，預估第一批符合資格的房貸族可於7月中領到。

內政部表示，過去3年受到疫情影響，全球經貿動能趨緩復甦中，但受到央行持續升息影響，也讓國內中產以下的房貸族生活壓力變大。因此，內政部將透過中產以下房貸族支持方案，來協助一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，共同面對後疫情時代的生活。

內政部指出，方案補助對象是國內自用住宅貸款戶，其與配偶、未成年子女應符合2021年家庭總所得合計120萬元以內，僅有一間房子規定；台北市房屋原始核貸金額在850萬元以內，其他地區房屋核貸金額在700萬元以內，預估將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族。

符合下列資格之民眾，可申請房貸支持方案：

1. 僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳之貸款餘額。

2. 合計持有房屋一戶以內。

3. 原始核貸金額臺北市850萬元以下的房屋、其他縣市原始核貸金額700萬以下的房屋。

4. 2021年家庭成員各類所得總額合計120萬元以內。

5. 認定基準日2023年2月28日。

6. 定額支持3萬元是以全國平均房貸餘額495萬元，2022年央行累積升息0.625％來估算而得。

內政部指出，此政策的重點就是要減輕中低薪房貸族的居住負擔，並再次強調協助對象是已有貸款的人，而不是未來要買房子的人，此外購買高房價者也無法適用。

內政部最後強調，本計畫是支持受疫情衝擊的中低薪民眾。另也會持續透過擴大推動租金補貼、增加直接興建社會住宅及擴大辦理包租代管等措施，讓民眾能有多元的居住支持可以選擇及實質減輕其居住的負擔。關於「居住正義」的落實，內政部會有次序、有重點的提出多元措施，規畫長遠且永續的居住政策。