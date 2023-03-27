不少女性產後會選擇到月子中心坐月子，一名女網友表示，懷孕時身心經歷各種況狀，像是孕吐、腰酸背痛等，盼產後能去月子中心，沒想到卻被先生以「古代沒有月子中心、歐美國家的產婦也沒在坐月子」回絕，還說「妳是想要自己爽嗎？」讓她爆氣直呼「身體被寶寶占用10個月，只想到月中放鬆一個月」，籲男性要換位思考，貼文隨即引發網友炸鍋討論。

原PO昨（26）日於論壇《Dcard》指出，辛苦懷孕10個月，期間經歷各種不適，包括孕吐、腰酸背痛、情緒低潮等，後期更因為肚子大，導致行動不便，她向先生提出產後要去月子中心坐月子，沒想到先生竟說「古代沒有月子中心、歐美國家的產婦也沒在坐月子」，認為她去月子中心只是想要滿足自己，直呼「妳是想要自己爽嗎？」

原PO氣炸表示，每個國家的的文化不一樣，體質也不同，怒批先生拿歐美國家做比較根本是笑話，「要不要看看現在是幾世紀？你生在什麼地方？又在說什麼鬼話？愛跟歐美國家比，要麼去娶洋妞，要麼就用腦子好好思考，當身體被占用10個月，只想放鬆一個月」，她呼籲男人要換位思考。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「我覺得男生斤斤計較月子中心這種的真的很不行」、「住不起就不要生好嗎？連幾10萬都拿不出來，生出來是要底層複製？」、「沒得住月子中心的女生真的很可憐，應該考慮離婚重嫁了」。

但也有人認為住月中的確要考量經濟，「問題在於有些人根本經濟不夠寬裕，一直很堅持要去月子中心，可能覺得未來沒錢孩子餓死也沒關係吧」、「有些家庭月收入連6萬都不到，真的住不起月子中心吧」。