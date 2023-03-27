杭州亞運將於9月登場，中華奧會考察團先到當地進行場勘，體育署副署長洪志昌就點出此行有3大目的，尤其是如何讓代表隊無後顧之憂出賽最為重要，除了部分後勤團隊將進駐選手村，也有考察附近飯店，設立中繼站。

這次考察團中由多位教練、後勤人員及媒體組成，6天行程中共參訪28個場館、36個項目，更重要的是提前參觀亞運村選手住宿環境，另外，跆拳道及角力由於比賽場館距亞運村較遠，也在這次參訪中確定中繼站設立點，讓隔天需要出賽的選手提前入住，獲得更充足的休息。

洪志昌指出此行3大目的，第一是亞運籌委會的競賽資訊蒐集，第二是讓教練團去看競賽場地，他認為，這次亞運籌委會對於賽事安排、動線、熱身場地及運動員休息室都有妥善規劃，最後是考察跆拳道及角力的中繼站及後勤站。

這次杭州為了舉辦亞運除了將幾個原本既有場館進行翻修、整建，也新增了如開閉幕式及田徑、網球的「大、小蓮花」場館，洪志昌透露，有教練就有提出希望能夠提前來移地訓練、適應場地，後勤單位會持續與亞運籌委會保持聯繫，若屆時能夠開放將會安排選手進行移訓。