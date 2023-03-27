立法院財政委員會召委羅明才、李貴敏，27日上午赴基隆市進行考察，基隆市長謝國樑表示，將針對國有土地活化利用、地方建設發展，以及稅務稽查比例過高等議題，尋求立院財委會的協助，另外，市府也將與台鐵局合作開發七堵車站旁共同1.6公頃土地。

謝國樑說，基隆市政府正在規畫「容積轉移要點」，只能給市政府更多經費，市政府就會給更多的容積，基隆市政府需要錢來蓋捷運，蓋捷運比較缺錢。透過與台鐵聯合開發七堵車站旁土地，預計可以籌措一部分基隆捷運的相關資金。

基隆市都發處長謝孝昆表示，目前在七堵車站旁，台鐵局有一塊約1.1公頃的土地，市政府也有一塊約0.5公頃的市有土地，前者是商業區用地、後者是停車場用地，目前這兩塊地都處於低度使用，設置平面停車場。

謝孝昆指出，這兩塊土地聯合開發可以設置商辦大樓及多功能商場，帶動七堵車站周邊的發展，日後隨著基隆捷運完工，也能和未來基捷七堵站的聯開案連成一片，帶動七堵的發展。

台鐵局副局長朱來順表示，台鐵局未來的生機就在於開發，台鐵局樂意與基隆市政府配合開發。朱來順也舉台北市南港、松山的開發為例，認為對國家、地方政府的受益更大，並能創造就業機會、改善民眾生活環境等無形好處。

除七堵車站周邊的聯合開發外，羅明才與李貴敏也針對基隆市區閒置公有土地的活化利用、基隆市稅務稽查比例過高等相關議題，與國有財產署、港務公司、國稅局等相關單位，進行溝通。

羅明才表示，基隆是北北基桃經濟生活圈的重要一環，但為什麼不能成為「東方之珠」跟自由貿易港區？為什麼基隆人的交通生活方式矮人一截？他很認同謝市長「小愛化大愛」，為基隆的未來思考，這次他們特別來傾聽基隆市民的心聲，了解基隆有甚麼需要中央支持的地方。

羅明才指出，希望基隆成為北北基桃的重要一環，還給基隆人一個公道，透過這次的考察除了傾聽民意，更希望能夠協助解決謝市長提出的包括國有土地閒置、稅務便民等問題，希望基隆的政務推動順利。