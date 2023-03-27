電子權值股今回軟拖累台股，台積電開低震檔，終場收跌1.48%、為531元，影響台股指數達65點；聯發科震盪走跌、收跌1.27%、報在780元；鴻海同樣開低走低、終場收跌1.9%、報在103.5元；股王信驊(5274)早盤後由紅翻黑，終場收跌逾2.5%。

權值股走弱，台股電子族群輪動到中小型題材股，包括軍工、網通、散熱模組等強勢演出。散熱族群在AI題材帶動下，雙鴻(3324)攻上漲停，健策(3653)股價創高，終場收漲逾8%，奇鋐(3017)大漲逾4.2%。軍工概念股雷虎(8033)、精剛(1584)、全訊(5222)漲停作收，八貫(1342)大漲逾6%。網通今也有強勢演出，星通(3025)、百一(6152)攻上漲停，明泰(3380)、仲琦(2419)、正文(4906)漲幅落在1%~2%。

分析師表示，本周重點持續關注全球銀行業風險是否擴大，以及美中間的政經角力。經濟數據方面，美國將公布去年第四季GDP終值以及Fed最關注的核心PCE年增率2月數據，大陸也將公布3月官方PMI報告。記憶體龍頭美光將在3月28日盤後公布財報，市場密切關注公司對記憶體乃至整體電子業的景氣展望。近期股市波動大，台股臨近萬六壓力，應留意法人季底結帳行情，以及下周長連假前的賣壓，操作宜保守勿追高。