國產署表示，今年首批招標土地分布，分別為台北市、高雄市各2宗，新北市、台中市、台南市、新竹縣、屏東縣各1宗，合計面積2.8公頃，權利金底價新台幣34億666萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整之年息率為1%，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步表示，本批次首次列標屬商業區土地有2宗，台南市東區平實營區重劃後分回土地繼110年第2批標脫2宗後，本次再推出1宗，面積達1.2公頃，四面臨路且坵塊方整，周邊商業活動繁盛活絡，鄰近本署與台南市政府合作改良利用已招商成功之平實轉運站，屬稀有之大面積優質標的；台北市中山區土地位於條通商圈；4宗首次列標之住宅區土地部分，台北市大安區土地鄰近台師大及捷運古亭站；新北市新店區土地則位於新店屈尺地區，鄰近屈尺國小及屈尺景觀公園，住宅環境良好；高雄市左營區土地，面積超過1千坪，鄰近左營高中及哈囉市場，生活機能完備；高雄市岡山區土地位於岡山火車站及省道台1線旁，交通便利；另有屏東縣東港鎮工業區土地，面積近1千坪，鄰近省道台17線，聯外交通方便。

另有2宗曾列標之土地，台中市西屯區住宅區土地，位於水湳經貿園區東北隅重劃區內，鄰近中平路、中清路等生活機能成熟之商圈；新竹縣湖口鄉鄉村區乙種建築用地，位於吳厝自辦農村社區土地重劃區內，附近建案林立，極具發展潛力。