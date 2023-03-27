南韓偶像天團EXO成員吳世勳，因長相帥氣、外型挺拔，加上堅強的舞台實力，擁有許多死忠粉絲，IG吸引超過2338萬人追蹤。但今（27）日他卻被人於論壇上爆料目擊他疑似搞大女友肚子，陪女方到婦產科檢查，在網路上掀起熱烈討論。對此，吳世勳的經紀公司SM娛樂也立即出面公開真相。

根據韓媒體報導，近日南韓各大論壇都出現一篇名為「世勳非藝人女友上傳的照片」的文章，表示自己近日前往婦產科產檢時疑似看到某位男偶像，感到相當驚訝，她還在文中強調「是一名未婚的男明星，好像是女友懷孕」、「現在人氣不是特別的高，但曾經很紅？反正是男女老少都知道的名字。」

雖然沒有直接指名道姓說出是誰，但網路上立即有網友搜出相關照片，上面還寫著「與像禮物般的男人一起」並用愛心貼圖遮住男方的臉；通訊軟體的頭像放著嚕嚕米的照片，但再肚子上貼了一顆愛心符號；以及一張EXO演唱會時的照片，並特別感謝某名友人等。讓不少網友看到後立即在留言處表示「「EXO的成員之前有在婦產科被目擊到的」、「不管誰看都是世勳的肩膀」、「之前已經有一位成員這麼做了，所以並不驚訝」、「EXO是很流行婚前懷孕嗎？」

消息傳開後，雖相關貼文隨後就被刪除，而世勳所屬的SM娛樂也立即出面回應，表示網路上有關世勳的謠言都是沒有根據的假消息，還稱散佈與事實不符的惡意內容，明顯是犯罪行為，公司將進行相關蒐證，並打算向造謠者提出法律訴訟。事實上，EXO成員Chen(金鍾大)在2020年3月時便曾無預警拋出結婚震撼彈並宣布女友懷孕的消息，因此當世勳傳出類似消息時，網友並不驚訝，但也瞬間造成話題。