瑞士銀行集團（UBS AG）併購瑞士信貸（Credit Suisse）之後，媒體今天報導，瑞士金融市場監理局（FINMA）正在調查如何追究瑞士信貸管理層的責任。
法新社報導，瑞士金融市場監理局主席阿姆斯塔德（Marlene Amstad）接受瑞士「新蘇黎世報週日版」（NZZ am Sonntag）訪問時說：「我們不是懲治當局，但我們正在探索相應的可能性。」
瑞士央行「瑞士國家銀行」（SNB）堅稱合併避免了更廣泛的銀行業危機，但部分觀察家擔心，逼婚誕生的新實體不會大到不能倒，而是大到不能成功。
阿姆斯塔德痛批這種導致銀行業陷入困境的文化。
她說，「問題不限於企業的某一單獨部分，還分布在整個集團的各個部門，彰顯全面性的風險文化不足」，進而造成了普遍缺乏問責。
她說，「這家銀行當然有很多工作可靠和正直的員工」，但這樣並不足夠。
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