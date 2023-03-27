烏日警分局針對汽機車行經路口未禮讓行人交通違規開出269件，另也針對「疑似噪音改裝車」通報552件，維護民眾安寧。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

中市警二分局與烏日警分局致力打造「行人天堂」，自本月13日起執行為期2周「行人正義大執法」，短短14天，中警二分局舉發578件汽機車行經路口不禮讓行人交通違規，烏日警分局則開出269件。另，烏日警分局也針對「疑似噪音改裝車」通報552件，維護民眾安寧。

台中市政府警察局第二分局指出，北區轄內有3所大學林立，還有中友百貨、一中商圈、中國附醫、東興傳統市場及台中公園等地點，皆擁有大量行人用路者穿越路口特性，易發生車輛與路人爭道情事，「捍衛行人路權」為中警二分局執法重點。另也針對轄內重要路口、易肇事地點及時段，強化編排執法守望勤務，以遏制威脅行人安全，導致嚴重傷害的不當違規駕駛行為。

中警二分局分局長楊川強調，行人屬於道路上弱勢族群，車輛行經路口時應減速慢行，未來將持續加強「車輛未停讓行人」執法及宣導；交通部也已預告修法，汽車行經行穿線不讓行人，未來將一律按法定罰鍰最高額3600元處罰（機車維持1200元），預計3月底前上路。

烏日警分局針對汽機車行經路口未禮讓行人交通違規則開出269件。烏日警分局員警表示，宣導又執法了一段時間，感覺守法的人變多而違規的人變少了，曾有名70幾歲的老人向警方表示，以前走在斑馬線差點被撞，只能乖乖的讓車，現在走在斑馬線上，車子都會自動停下來禮讓，覺得更安全且更有尊嚴。

除了行人路權，烏日警分局也聽到民眾對「噪音改裝車」的不滿聲音，積極鼓勵員警主動發現吵人的改裝車，利用「行政院環保署噪音通報網」及「交通部公路總局－反映非法改裝車輛檢舉網」檢舉，聯合環保及監理單位共同守護大家的安全與安寧。

烏日警分局分局長尤啓南表示，「我們用心，只希望民眾在路上能走路安心、提醒開車專心、讓居民住的順心」，呼籲民眾遵守交通規則及相關噪音改裝規範，也是保護自身的家人好友。