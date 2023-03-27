清明連假掃墓，嘉縣警交通隊說明台82線往中莊墓區東、西行車流分流方式。（嘉義縣警察局提供／邱顯誠嘉義傳真）

清明連假期間，嘉縣警交通隊針對165線墓區車流進行分流指引。（嘉義縣警察局提供／邱顯誠嘉義傳真

因應清明連假到來，考量嘉義縣中莊（牛稠埔）公墓、嘉義市立殯儀館、慈雲寶塔、龍巖嘉雲生命紀念館（原嘉雲寶塔）等墓園，會湧入大量掃墓車潮，易造成周邊交通壅塞情形，嘉縣警察局將於4月1日至5日，加強周邊路段的交管疏導。

嘉警交通隊指出，為避免連假期間，台82線嘉義交流道與165線因掃墓車潮造成壅塞，建議往台82線東行掃墓的車流，可提前於中和交流道下匝道，依引導牌面行駛中義路（嘉175線）、168線接165線前往墓區。

而由台82線西行要往龍巖嘉雲生命紀念館的車輛，下嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，則請行駛165線外側車道，至義和保養廠再左轉進入嘉136線，避免車流影響165線交通。

交通隊表示，龍巖嘉雲生命紀念館前的道路在連假期間改成單向通行，請車輛遵照現場執勤人員與指示牌面行駛，而慈雲寶塔前道路如遇交通阻塞嚴重，將調整成單行道，疏導車流由環山道路（將軍山）往165線方向行駛。

嘉縣轄內各高速公路交流道清明連假期間雖未實施高乘載管制，但高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方會派員針對交流道周邊道路加強巡查，若有車流回堵至平面道路時，會立即管制上交流道的車流，或引導改走替代道路。

另外阿里山森林遊樂區的部分，清明連假前間，交通部公路總局及嘉義林區管理處規畫實施遊客總量管制，在6至11時管制小客車上山，請前往賞花的遊客改在台18線61k處樂野服務區轉乘接駁車上山，以免因交管耽誤賞花行程。