日前馬祖因物資運補中斷，導致官兵在沙灘上寫字抗議沒肉吃；華信航空昨日首航台北－馬祖南竿，擺脫過去僅立榮1家航空公司的命運，另「新台馬輪」預計下月啟航，讓馬祖交通再進化。

交通部長王國材昨日與立法院交通委員會赴馬祖南竿機場參加華信航空首航典禮。王國材今日與立法院交通委員會舉行連江縣交通暨觀光建設發展座談會，表示馬祖擁有芹壁村、北海坑道等世界級景點，是我國吸引國際觀光客的重要發展據點，須積極提升海、陸、空交通服務。

交通部民航局表示，北竿機場跑道由1150公尺延長至1500公尺等擴建計畫，民航局刻修正環境影響說明書，預計4月底送行政院環保署。公路總局表示，正協助連江縣政府完成馬祖大橋在行政院的審議程序。

「偏鄉交通正義也是交通部重要政策，」王國材表示，將補助連江縣政府新造「新台馬輪」4月啟航，進一步提升海運運力與服務效能；至於「台馬輪」預計年底除役，為減少虧損，航港局及連江縣政府研議提早除役可行作法。連江縣政府提出島際船班停航多日致島上物資運補中斷，航港局將協助務實檢討馬祖貨船營運及物資運補機制。

連江縣政府提出，盼修訂國內計程車車隊成立法規門檻限制案，公路總局表示將參酌當地需求及離島特性，研議降低離島計程車隊申請門檻。牛角、馬港等2處停車場興建補助案，公路總局將納入後續審議會議審查；芹壁停車場則由縣府重新檢討設置地點及工法後，循程序向觀光局申請經費補助。

此外，關於台馬間海䌫修復，中華電信表示海纜修復船預計4月20日來台修復，在此期間中華電信將積極擴充台馬微波。