本次「文化實驗室」以新竹在地玻璃工藝為主題，設計出細心鑄造、有色玻璃及創意鑲嵌三個教案；「科技實驗室」以科學園區半導體為主題，內容包含「無所不在的半導體」、「半導體晶片從哪來？」，以及「什麼是半導體？」等三個教案；至於「永續實驗室」以「氣候變遷」、「節能減碳愛地球」及「環境永續與再生能源」三個教案貫穿再生能源的主題。

宏達電表示，這場文化科技常設展預計展期自2023年至2026年，長達三年，不但免費入場，還推出符合6至12歲孩童的學習體驗的十大教案內容。除了實體展覽場域外，學童在家也可透過電腦、手機、平板等設備進入《數位雙生科普實驗室》元宇宙平台，免註冊即可以訪客身分進行線上體驗。

元宇宙題材的發酵帶動VR/AR近兩年來快速升溫，受到全球重視，市調機構VERIFIED MARKET RESEARCH預估，VR裝置市場規模未來幾年會持續成長，到2030年上看292億美元，CAGR(年複合成長率)為19.8%。