新北市新莊1名50歲李姓男子，他在去年6月間與友人聚餐喝酒後騎乘機車回家，卻在離家門不遠處遭警方攔查，因擔心酒精濃度超標，現場拒測，又被警方查出無照，被裁罰18萬元罰鍰，案件移送法務部行政執行署新北分署後，新北分署囑託地政機關就其繼承取得持分1／3的房產辦理查封登記，李男才趕緊到新北分署辦理分期。

李男去年6月20日晚間與友人在外餐敘，直到隔日凌晨2時許結束，他貪圖方便，竟然騎乘機車返家，結果就在快到家門口時，遭到警方攔查，但他知道自己有喝酒，為了擔心酒精濃度超標，因此當場拒測，後來警方又查出他無照駕駛，所以一共被裁處18萬元罰鍰。

案件後續於今年2月移送法務部行政執行署新北分署執行，但新北分署欲從李男郵局及銀行存款扣押未果，因此今年3月中發函地政機關，針對他在2017年間因繼承取得持分1／3的房產辦理查封登記。

後來李男胞姊致電書記官，表示自己為查封房屋的共同所有人，擔心李男持分的部分萬一被拍賣，又讓陌生人買走，就必須和陌生人同住，所以請求新北分署讓李男可以以分期方式辦理繳納。

而李男也在本月23日親赴新北分署向書記官說明，當天因為擔心酒駕被移送，隔天會無法上班而遭老闆辭退，所以才會選擇拒測，他也說自己本來在工地做粗工，但目前失業中，請求辦理分期繳納，以每期2萬、共分9期方式辦理，新北分署審酌他的情況後，同李男提出的清償方案，讓他分期繳清，暫不拍賣期房產。

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