李佳歡加盟新東家推出單曲〈情歌沒說的事〉。（華納音樂提供）

李佳歡加盟華納音樂推出新單曲〈情歌沒說的事〉，今（27日）邀請媒體見面，情歌唱得深入人心的她，其實單身將近4年，渴望愛情敲門拜遍全台月老廟，無奈去年底被算命師斷言要再等4年正緣才會出現，李佳歡苦笑急呼：「4年後我都32歲了耶，能不能中間有一些小火花出現，不是正緣也沒關係啦。」

李佳歡喜歡有氣質、聰明、成熟穩重的男生，甚至比她大15歲也能接受；回想2月底首度飛到國外演出，在巴布亞紐幾內亞當地與已婚的主辦單位老闆吃飯時，對方竟突然求愛、有意娶她當小老婆，李佳歡直呼不可能：「我不能接受對方已經有另一半的，有老婆、女朋友的都不行。」透露之前曾與追求者曖昧半個月，才發現對方已有另一半，「我就默默遠離，沒有戳破對方謊話」。

李佳歡來台發展5年近日簽入國際唱片公司華納音樂．今媒體見面會結合新歌概念，與知名兩性作家肆一合作「愛展」。提到親姊姊李佳薇成為她同門師姊，會害怕跟姊姊做比較嗎？她坦言：「比較是從小害怕到大的啊，但長越大越明白每個人都有自己的優缺點，即便我們是同一對父母，但我們的個性完全不一樣，姐姐是一張口就讓人掉下巴的鐵肺女王，我也可以是讓人心碎的抒情公主。只要跟我們相處過，就知道我們是非常不一樣的兩個人，姐姐也很常給我鼓勵，讓我能夠更有自信。」

她來台發展5年收入不穩定，尤其疫情期間完全沒工作，曾連續3個月零收入，李佳歡坦言難免為自己感到心酸，出社會多年仍停留在原地，「看著身邊朋友都是律師、醫生收入很穩定，我到底在幹嘛？以前一起往前奔的朋友都在好遠的前方、買車買房了」，連爸爸也曾暗示她要不要好好考取律師執照、做一份收入穩定的工作，但她堅持不放棄歌唱夢，這幾年爸爸就沒再提過這件事。樂觀的李佳歡說：「回想那時，現在想要拍拍自己的肩膀，跟自己說還好你沒放棄，今天才有〈情歌沒說的事〉這首歌的誕生，你寫的歌終於可以讓大家聽見。」