家寶基金會昨日與沙鹿兒童運動中心合作，舉辦健康兒童節的兒童體適能活動，藉此提升孩子們的運動量與健康。（私立家寶社會福利慈善事業基金會提供）

家寶基金會昨日與沙鹿兒童運動中心合作，舉辦健康兒童節的兒童體適能活動，藉此提升孩子們的運動量與健康。（私立家寶社會福利慈善事業基金會提供）

家寶基金會昨日與沙鹿兒童運動中心合作，舉辦健康兒童節的兒童體適能活動，藉此提升孩子們的運動量與健康。（私立家寶社會福利慈善事業基金會提供）

屬於小朋友的節日兒童節到來，很多家長開始規畫孩子們的活動，加上近幾年來受到疫情影響，家長帶孩子外出參加活動的機會大幅減少，兒少活動量跟著下滑，運動類型活動成家長們的首選。家寶基金會昨日與沙鹿兒童運動中心合作，舉辦健康兒童節的兒童體適能活動，藉此提升孩子們的運動量與健康。

家寶基金會指出，活動由基金會主辦，並邀請沙鹿兒童運動中心合作，一起到基金會大甲中心辦理兒少體適能活動，透過專業教練的帶領，營造一個充滿歡樂的運動環境，讓參與的兒童體驗運動的樂趣，藉此鼓勵他們更多參與運動。

基金會企劃專員李佳芳表示，活動也帶著社區的兒少到沙鹿兒童運動館進行體驗，結合遊戲與運動，讓參與的兒少改變一般對體適能運動很無趣的印象，在遊戲中享受運動及運動帶來的好處。

主辦單位表示，成長中的孩童運動量不足，不只影響他們的健康，還會影響他們的心理發展與情緒，雖然一兩次的運動並不能真正對這個問題改善多少，但期望透過這樣的活動，如果能讓平常不愛運動的孩子可以接受，甚至喜歡上運動，就算是達到活動的最大目的。

家寶社會福利慈善事業基金會強調，基金會主要提供長期照顧和弱勢家庭服務，從社區兒少到失能長者、身障者，再進一步服務到他們的家庭照顧者，希望能提供海線地區更多元的服務。近來來基金會陸續設立居家長照機構及大甲、大肚中心，希能為海線居民盡份心力。