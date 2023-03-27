富達表示，中國本次兩會中的經濟成長目標設定為5％，該數值低於原先市場預估的5.5％～6％，為數十年來最低成長目標。但李強提出透過政府力量刺激經濟，並且重申對民營企業的支持，也重申中美合作對於兩個經濟體都有利，提倡友好關係。

儘管陸股已出現反彈，富達說，但陸股的評價面仍處於歷史低位，加上預期今年陸企獲利將持續增長，將使陸股存在進一步上漲空間。

霸菱股票團隊表示，看好大陸兩會發布的消息和政策，因在大陸國家主席習近平第三個任期內，將致力確保大陸國內經濟穩定及政策連續性。因此，在大陸內部經濟復甦和政策支持的助力下，有望實現GDP年增長5％的目標，但未來還是將會繼續密切關注各項經濟指標。

霸菱進一步表示，目前尤其看能好永續增長、供應鏈自給自足、科技創新以及環境意識等結構性增長機會的企業，並看好新基建、國內消費、醫療保健、科技本土化及永續發展等產業的中長線走勢。