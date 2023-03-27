普發6千現金發放時間與截止日期。（圖／取自全民共享普發現金登記網站）

普發6千現金即將上路，發放方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及特定偏鄉造冊發放等5種方式，財政部今（27日）於行政院記者會上宣布，ATM領現將於4月10日開放，郵局領現則會在4月17日開放，而登記匯款的民眾則在4月6日後就會陸續入帳，直接入帳也是在4月6日入帳。

財政部國庫署副署長馬小惠表示，因為此次是發放現金，有5大發放管道進行分流，從3月22日開始已經開放民眾登記入帳，從4月6日起就會陸續入帳，如果沒有選擇線上登記，從4月10日開放ATM領現，民眾可至全國指定金融機構（含郵局）貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機臺操作。

除此之外，從4月17日則開放郵局領現，民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃臺辦理。直接入帳的民眾則與登記入帳相同，4月6日起陸續匯至帳戶。造冊發放的對象包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉則是在當地的派出所領取。

值得注意的是，登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領線的截止日期都是10月31日，至於新生兒部分，10月至12月底出生之新生兒領取時間，至113年1月31日止。

馬小惠表示，目前登記入帳的民眾約有513萬人，今（27日）起開放不限尾數登記，但27日晚上10點到28日凌晨3點因系統維護暫停登記，28日起民眾可上網確認登記結果。